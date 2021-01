0 Facebook La Terra dei Fuochi piange un’altra giovane vittima, addio alla piccola Melissa Cronaca 12 Gennaio 2021 09:27 Di redazione 2'

Ancora una perdita nella Terra dei Fuochi. Ancora una giovane vita spezzata a causa di un male incurabile. Ancora un immenso dolore per una famiglia che non potrà più riabbracciare la propria bambina. Ancora una disgrazia che addolora l’intera comunità. Una bimba ha perso la sua battaglia più grande contro il nemico del secolo, Melissa purtroppo non ce l’ha fatta.

La Terra dei Fuochi piange un’altra bambina

A dare la triste notizia è stata la collega Marilena Natale, che da sempre si batte per le giovani vittime della Terra dei Fuochi. E’ stata lei a scrivere un commovente post in cui dice addio alla piccola Melissa. “Sto ancora cercando di capire, come farò a non sentire più la tua voce che mi dice: “Io ti amissimo”. Il mio cuore si è frantumato in milione di pezzi e la rabbia dell’ennesima sconfitta mi sta logorando. Perdonami amore mio.. Buon viaggio Melissa anima bella, proteggi la mia Aurora.. io lotterò per te”.

Parole di dolore e di rabbia quelle di Marilena Natale, che documenta da tempo l’incidenza dei tumori infantili nella zona tristemente nota come la Terra dei Fuochi. Tanti i commenti sotto al post della collega per la scomparsa di Melissa.