0 Facebook Quanto guadagna Antonella Elia come opinionista al Grande Fratello Vip: cifra da capogiro Spettacolo 11 Gennaio 2021 18:23 Di redazione 2'

E’ stata sicuramente una delle protagoniste di quest’edizione del Grande Fratello Vip. Sebbene non abbia partecipato come concorrente ma come opinionista, si è fatta comunque notare. Antonella Elia piace e non piace al pubblico, ma ad ogni modo fa discutere e, in un programma come questo reality, come si dice ‘tutto fa brodo’.

Il cachet di Antonella Elia come opinionista

La Elia, che ha partecipato a un’edizione passata del Grande Fratello Vip, questa volta si è dovuta confrontare con il ruolo di opinionista. E, come i telespettatori più attenti avranno notato, ce ne ha per tutti. Con la sua loquacità è spesso protagonista di accese discussioni con i concorrenti all’interno della casa. Sembra proprio che il ruolo le diverta, ma a piacerle sicuramente è il suo cachet.

Quanto guadagna Antonella Elia al Grande Fratello Vip

In tanti si sono domandati quanto guadagni Antonella Elia come opinionista del Grande Fratello Vip. A rivelare il retroscena sullo ‘stipendio’ della Elia è stato il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, che dalle pagine di Libero ha parlato di un compenso di 15mila euro a puntata. Una cifra davvero da capogiro se si somma per tutte le dirette di quest’edizione.