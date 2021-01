0 Facebook Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, scintilla dopo il viaggio a Dubai? Spettacolo 11 Gennaio 2021 18:03 Di redazione 2'

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore trascorrono molto tempo assieme da quando la show girl ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip. Che i due avessero un buon rapporto, era ormai cosa nota. La relazione non si è inclinata nemmeno durante la partecipazione di lei al reality, quando l’imprenditore ha preferito non comparire troppo sui vari tabloid di gossip.

Qual è il rapporto tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore

La ex coppia è da poco tornata da Dubai. La Gregoraci ha raggiunto Briatore e il figlio Nathan Falco per trascorrere qualche giorno di vacanza con loro. Elisabetta è poi rientrata assieme al suo ex marito in un jet privato. Tra di loro c’è un legame molto solido, oltre che una complicità unica. Motivo per cui dopo la vacanza negli Emirati Arabi era inevitabile che si cominciasse a parlare di un ritorno di fiamma.

A scatenare l’indiscrezione è stata una foto pubblicata da Flavio Briatore all’interno del jet e il commento di Elisabetta che scherzando dice: “Brava la fotografa”. Un segnale che tra di loro c’è un ottimo rapporto. Proprio per questo c’è chi crede che tra i due a Dubai si sia riaccesa la scintilla. Chiaramente sono solo supposizioni, staremo a vedere.

La foto