Rider aggredito a Napoli, la richiesta: scarcerare i baby rapinatori
Cronaca
12 Gennaio 2021

L’aggressione al rider Gianni Lanciano, avvenuta nella notte tra tra l’1 ed il 2 gennaio a Calata Capodichino, a a Napoli, continua a far discutere molto. I quattro minorenni e uno dei maggiorenni arrestati come responsabili della rapina, hanno presentato istanza al tribunale del Riesame per chiedere la revoca del provvedimento cautelare, emanato nei loro confronti.

Gli avvocati dei quattro minorenni, due di 17 anni e due di 16 anni, complici dei ragazzi di 19 e 20 anni, Caterina Sanfilippo, Raffaele Pottieri, Luca Mottola e Carlo Ercolino, puntano proprio a ottenere l’esclusione dell’aggravante della crudeltà per avere la messa alla prova.

Per i quattro il gip Marina Ferrara del Tribunale per i Minorenni di Napoli ha disposto, lo scorso 7 gennaio, la custodia cautelare presso in istituto penale minorile.

Uno di loro aveva confessato di essere nel gruppo che aveva aggredito Giovanni Lanciano, 50 anni, mentre si accingeva a completare la sua ultima consegna in via calata Capodichino.