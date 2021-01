0 Facebook Nuova voragine a Napoli, chiusa via De Meis a Ponticelli Cronaca 12 Gennaio 2021 21:13 Di redazione 3'

Il maltempo non sembra dare tregua al Capoluogo campano e la città ne risente. Oggi nel quartiere Ponticelli di Napoli, in via De Meis, si è aperta una nuova voragine nel sottosuolo. Dopo la paura e i disagi per quanto accaduto nei giorni scorsi nel parcheggio dell’ospedale del Mare, ancora un crollo crea paura in città.

Nuova voragine a Napoli, chiusa via De Meis a Ponticelli

Il tratto di strada di via De Meis, interessato al crollo, è stato chiuso. Il cedimento di un marciapiede ha permesso ai vigili del fuoco accorsi sul posto di scoprire una voragine ben più ampia nel sottosuolo, su tutta la carreggiata e profonda 10 metri.

Ancora da chiarire le cause che hanno portato al cedimento. Tra le ipotesi, oltre il maltempo potrebbe esserci anche una fuga di gas delle condotte sottostanti che per precauzione saranno chiuse.

La strada e’ stata chiusa cosi’ come uno degli ingressi del parco De Gasperi, i cui residenti possono pero’ accedere da un’altra via. Oltre ai vigili del fuoco, sono presenti vigili urbani e volontari della protezione civile. L’episodio si e’ verificato nello stesso quartiere, Ponticelli, dove alcuni giorni fa si e’ aperta una Voragine nel parcheggio dell’ospedale del Mare. I due cedimenti non hanno alcun elemento in comune e si sono verificati a una distanza di diversi chilometri.

Le parole dell’assessore Rosaria Galiero

“Al momento non e’ stata ravvisata la necessita’ di sgomberare le famiglie della zona“. A rassicurare sulla situazione in via De Meis a Ponticelli e’ l’assessore comunale con delega alla Protezione civile, Rosaria Galiero. Sul posto, oltre alla Protezione civile, e alla polizia municipale che presidia la strada, ci sono i vigili del fuoco, gli addetti di Abc e i tecnici di Italgas. E proprio un forte odore di gas – a quanto si apprende – e’ stato all’origine della richiesta di intervento.

Una volta giunti, gli addetti di Italgas, nell’andare a individuare la perdita, si sono accorti che sotto il manto stradale di via De Meis c’e’ una grande cavita’ e di conseguenza si e’ ritenuto di chiudere la strada e procedere alle dovute verifiche. “Italgas sta gia’ effettuando il lavoro e sta procedendo alle sezionature dei tubi – ha riferito Galiero – ma la zona interessata e’ stata ben individuata e transennata cosi’ da poter intervenire ed e’ consentito l’ingresso e l’uscita dalle abitazioni”. L’amministrazione continuera’ a seguire l’evolversi della situazione ed e’ gia’ stato stabilito che la polizia municipale restera’ a presidio della zona per la notte.