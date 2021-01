0 Facebook Rider aggredito, in carcere i due maggiorenni: confermato fermo per Michele Spinelli e Vincenzo Zimbetti Cronaca 6 Gennaio 2021 14:20 Di redazione 1'

Il gip di Napoli Enrico Campoli ha confermato il decreto di fermo e disposto il carcere per i due giovani di 19 e 20 anni coinvolti nell’aggressione ai danni del rider 50enne Giovanni Lanciano, picchiato e derubato dello scooter, nel capoluogo campano, la notte tra venerdi’ e sabato scorso, mentre si accingeva a completare la sua ultima consegna.

Decisione del gip su aggressori rider

La decisione e’ stata presa al termine dell’udienza di convalida del decreto di fermo emesso per i reati di rapina aggravata in concorso dalla Procura di Napoli (pm Federico D’Amodio, procuratore aggiunto Rosa Volpe).

Del branco hanno fatto parte anche due 17enni e due 16enni, anche loro sottoposti a fermo, per lo stesso reato, dalla Procura per i Minorenni di Napoli. I quattro ragazzi saranno ascoltati nella giornata di giovedì. Intanto la madre di uno dei due sedicenni ha voluto chiedere scusa per l’atto commesso dal figlio.