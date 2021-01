0 Facebook Morte Tiziana Cantone, svolta nelle indagini: recuperati i dati cancellati dal suo cellulare Cronaca 11 Gennaio 2021 20:09 Di redazione 2'

C’è una svolta nelle indagini sulla morte di Tiziana Cantone. Sono stati recuperati i contenuti che erano stati cancellati dall’Ipad e dall’Iphone della 31enne morta a Mugnano dopo la diffusione di alcuni suoi video privati.

Morte Tiziana Cantone, svolta nelle indagini: recuperati i dati cancellati dal suo cellulare

La mamma di Tiziana, Maria Teresa Giglio aveva spiegato in un’intervista a Il Mattino che tutti i dispositivi appartenenti alla figlia – Iphone e Ipad – dopo la sua morte erano stati sequestrati, ma poi tutto il materiale al loro interno era sparito: “Cronologia, chiamate, messaggi, Whatsapp: tutto sparito. Non solo, ma l’iPad è stato persino manipolato con l’inserimento di alcune fotografie ricopiate nella cartella immagini. L’accesso all’iPhone è invece avvenuto con software non conformi a quelli suggeriti dalla Apple”.

LEGGI ANCHE – Morte Tiziana Cantone, la madre: “Mia figlia non si è uccisa, diverse anomalie nelle indagini”

Oggi grazie ad un team di esperti americani – Emme Team – i dati, inclusi i contatti telefonici e le attivita’ internet, ottenuti dall’accesso agli account di Tiziana Cantone, sono stati recuperati e saranno depositati alla Procura della Repubblica di Napoli Nord.

Le indagini difensive del gruppo di studi legali con sede a Chicago che assiste da oltre un anno Teresa Giglio hanno permesso finora non solo di far aprire alla Procura (sostituto procuratore Giovanni Corona) il fascicolo per frode processuale (19 le “anomalie” accertate dall’Emme-Team che avrebbero ridotto l’iphone e l’Ipad ad una tabula rasa), ma anche di ipotizzare un nuovo scenario circa la morte di Tiziana, classificata da subito come suicidio.

Aperta un’inchiesta

Per l’Emme-Team, di cui fa parte anche il difensore della Giglio, Salvatore Pettirossi, Tiziana sarebbe stata vittima di un omicidio. Sulla cancellazione dei dati e’ stata aperta un’inchiesta dalla Procura di Napoli Nord per frode processuale.