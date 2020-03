0 Facebook Rissa tra Fernanda Lessa e Antonella Elia, la modella brasiliana mostra i lividi dalla D’Urso Spettacolo 30 Marzo 2020 18:59 Di redazione 1'

Anche se Fernanda Lessa è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, l’astio che c’è tra lei e Antonella Elia non sembra proprio essersi placato. Le due concorrenti sono note per essere state le acerrime nemiche di quest’edizione.

La rissa tra Fernanda Lessa e Antonella Elia

Addirittura in uno degli ultimi giorni in cui la Lessa era nella casa, sono venute quasi alle mani. Ad accusare Antonella Elia è stata la modella brasiliana durante il programma Live – Non è la D’Urso. I toni si sono accesi nel corso della diretta e Fernanda ha anche battibeccato con il compagno della show girl.

Finché a un certo punto non ha mostrato un livido che le avrebbe fatto la Elia nel corso di una pseudo rissa nella casa del Grande Fratello Vip. Accuse pesanti che la Elia potrà chiarire soltanto quando sarà fuori dalla casa.