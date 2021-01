0 Facebook Gf Vip, Antonella Elia insulta Samantha De Grenet: “Sei grassa e vecchia”, è bufera News 4 Gennaio 2021 23:33 Di Fabiana Coppola 1'

Scandalo al GFVip. L’opinionista entra in casa e crea scomoiglio. Già in passato tra Antonella Elia e Samantha De Grenet c’erano stati degli screzi, ma durante la diretta di lunedì al Grande Fratello Vip c’è stato uno scontro senza esclusione di colpi.

La Elia in particolare è entrata in modo molto aggressivo e da accuse simpatiche è passata alle De Grenet.

“Complimenti sei la regina dell’arroganza – esordisce Antonella Elia – ma chi ti credi di essere, sto cavolo? Ma come ti permetti di parlare di me così”, “Pensa quello che vuoi – risponde Samantha – io mi permetto perchè mi hai attaccatta appena sono entrata. Tu hai la tua opinione, ma a me non interessa proprio quello che dici, io sono sicura di quello che sono”.