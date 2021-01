0 Facebook Perché Tony e Tina Colombo sono a Dubai, Borrelli all’attacco: “Come mai?” Spettacolo 11 Gennaio 2021 10:12 Di redazione 2'

La notizia del trasferimento di Tony e Tina Colombo a Dubai era inevitabile che arrivasse a Francesco Emilio Borrelli. Il consigliere regionale dei Verdi da sempre ‘acerrimo’ nemico della coppia. Dopo il loro sfarzoso matrimonio, sulla cui organizzazione all’epoca è stata avviata un’indagine, Borrelli ha sempre chiesto che venisse fatta chiarezza.

Come mai Tony e Tina Colombo sono andati a Dubai?

E adesso che la coppia ha deciso di lasciare Napoli per trasferirsi a Dubai, il consigliere regionale, e non solo lui, si è domandato il motivo di questa scelta. A ‘incuriosire’ Borrelli è il fatto che Colombo, cantante neomelodico, fino a poco fa si è esibito a Napoli e dintorni e Tina Rispoli, è stata sposata con un boss di camorra. Il consigliere potrebbe alludere al fatto che entrambi abbiano rapporti nel capoluogo campano, oltre che presumibilmente qualche attività. Così in un post ha condiviso il video in cui Tony e Tina presentano la loro nuova casa, ponendosi questa domanda.

Il post di Francesco Emilio Borrelli: “Tony Colombo e la moglie, da quanto leggiamo sui giornali e vediamo sui social, hanno lasciato Napoli. Mi domando, come mai un cantante neo melodico come Colombo con l’attuale moglie, già sposata con un boss di camorra, a distanza di circa un anno dal matrimonio sfarzoso e con cui bloccarono Napoli e su cui c’e una pesante inchiesta della magistratura abbia abbandonato la città. Fino a questa estate Colombo si esibiva nel napoletano in alcuni casi anche senza autorizzazioni e all’improvviso va a vivere a Dubai. (video inviato da un cittadino)“.

La domanda di Borrelli ha ricevuto molti commenti, come sempre il popolo del web si è diviso. Da un lato c’è chi invita il consigliere ad occuparsi di cose più importanti, dall’altro c’è chi ha accolto il suo dubbio e si pone il medesimo quesito. La coppia risponderà al consigliere? Staremo a vedere.