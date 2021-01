0 Facebook Luciano Bifulco risponde a Gianni Lanciato: “Offerta non è stata speculazione, ma voglia di aiutare” Cronaca 11 Gennaio 2021 09:38 Di Sveva Scalvenzi 3'

Continua quello che sembra essere diventato un vero e proprio botta e risposta tra Luciano Bifulco e Gianni Lanciato. Quest’ultimo è il rider che ha subito una violenta aggressione con rapina – il cui video è diventato virale – una settimana fa, Bifulco è una delle persone che si è offerta di dargli un lavoro. Noto macellaio di Ottaviano, aveva subito dedicato un post a Lanciato, invitandolo nella sua azienda.

Risposta di Luciano Bifulco a Gianni Lanciato

Dopo che Lanciato aveva rilasciato alcune dichiarazioni a Il Mattino, in cui si diceva deluso per aver ricevuto offerte di lavoro troppo lontane da casa, Bifulco dalle pagine dello stesso quotidiano l’aveva accusato di non essersi presentato al colloquio. Il rider gli aveva risposto nuovamente, sempre in un’intervista allo stesso giornale, in cui ha criticato Bifulco di aver voluto speculare sulla situazione. Il macellaio di Ottaviano è tornato nuovamente sulla questione, replicando ancora al rider.

Commentando proprio un articolo di Vocedinapoli.it, Bifulco ha spiegato che più volte avrebbe provato a contattare Lanciato senza avere risposta, quando è riuscito a parlare con lui, avrebbero preso accordi per un colloquio. Il rider, poi, avrebbe annullato l’appuntamento con un messaggio audio, dicendogli che aveva ricevuto un’altra offerta.

Questo il racconto di Luciano Bifulco: “Gianni, ti rispondo sotto questo articolo perché è più facile parlare con te in questo modo che di persona. Tra lunedì e martedì ho provato a contattarti più volte sia con chiamate che messaggi senza avere risposta. Mercoledì mattina, dopo essere finalmente riuscito a sentirti telefonicamente, abbiamo fissato un appuntamento in azienda e mi ero anche offerto di farti venire a prendere. Un colloquio di lavoro normale, tra due persone normali, senza telecamere o altro. Con un messaggio audio mi hai comunicato che non saresti venuto perché preferivi un’altra offerta e ti ho augurato il meglio. Io dirigo una grande azienda (in questo periodo, credimi, è davvero molto difficile) e non potevo stare fermo e ho preferito dedicarmi alla ricerca di altri candidati, persone che hanno poi fatto il colloquio, lo stesso che tu hai declinato. Tra loro ho già selezionato alcuni che da martedì cominceranno a lavorare nel mio team. L’offerta di lavoro non è stata una speculazione, credo di non averne bisogno, ma la voglia di aiutare una persona in difficolta e dimostrare che Napoli può essere migliore di come spesso viene raccontata. Soprattutto c’era la volontà di aiutare una persona in difficoltà, che però, permettimi di dire, forse non era così in difficoltà come sembrava. E magari è stato meglio così. Ti auguro comunque ogni bene, Luciano“.

La risposta su Facebook