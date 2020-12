0 Facebook Primo incontro tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore “Abbiamo pranzato assieme” Spettacolo 17 Dicembre 2020 11:41 Di redazione 1'

Elisabetta Gregoraci ha raccontato il primo incontro che ha avuto con Flavio Briatore dopo essere uscita dalla casa del Grande Fratello Vip. Tra i due ex coniugi, durante la partecipazione della show girl al reality, c’erano stati una serie di botta e risposta che lasciavano intravedere alcune tensioni.

La Gregoraci racconta l’incontro con Briatore

Tra di loro, però, sembra essere tornato tutto alla normalità. A raccontarlo è stata la stessa Gregoraci, che ha parlato dell’incontro avvenuto a Monaco a pranzo. Una sorta di riunione familiare tra lei, l’ex marito e loro figlio, Nathan Falco.

“Tutto bene tra di noi. Ci siamo visti con Flavio appena sono arrivata a Monaco, abbiamo fatto un pranzo insieme io, lui e Nathan dopo tre mesi di lontananza. Abbiamo un bel rapporto, ci siamo voluti bene e amati per 13 anni e da questo amore è nato Nathan, ora dobbiamo pensare a lui. Stargli lontano per me è stata la prova più difficile”, queste le parole della Gregoraci. Dunque, tra lei e Briatore se è vero durante il Grande Fratello Vip possa esserci stata qualche incomprensione, adesso è acqua passata.