Il dolore di Raffaella Fico: "Lasciata da un giorno all'altro per un'altra" 17 Dicembre 2020

Nuovo dolore per Raffaella Fico che non riesce a trovare pace in amore. Il fidanzato, Giulio Fratini, l’avrebbe lasciata da un giorno all’altro per un’altra donna. A lanciare la notizia è Giornalettismo che aggiunge dettagli sulla love story nata solo pochi mesi fa.

La Fico sarebbe astata pianta in asso dall’imprenditore con il quale aveva fatto progetti ambiziosi. Era stata proprio la showgirl 32enne infatti ad ufficializzare il legame sentimentale lo scorso agosto, rilasciando un’intervista al settimanale Nuovo. Vita privata tormentata dopo la rottura con Mario Balotelli, con cui ha una figlia, la fine del promesso matrimonio con Alessandro Moggi, ora anche questa relazione è giunta al capolinea.

Fratini, l’uomo che ha spezzato il cuore di recente alla showgirl, è l’erede di una famiglia facoltosa il cui business si basa su beni quali un brand di jeans e una catena di hotel. Giulio è stato anche notato dal celebre magazine Forbes che lo ha inserito tra i più talentuosi e influenti imprenditori sotto i trent’anni.