GFVip a luci rosse, Elisabetta Gregoraci parla delle dimensioni di Pretelli: "Batte tutti" Spettacolo 1 Dicembre 2020

Si surriscalda l’atmosfera al Grande Fratello Vip. I concorrenti spesso per trascorrere il tempo si lasciano andare a confessioni intime e scherzano sui vari aneddoti del gioco. Questa volta a “spingersi oltre” è stata Elisabetta Gregoraci che ha confessato un dettaglio sulle dimensioni di Pierpaolo Pretelli.

La confessione di Elisabetta sulle misure di Pierpaolo

Tutto è iniziato con Andrea Zelletta che è entrato in camera da letto in mutande e parlando con la Gregoraci ha fatto alcune battute sulle sue dimensioni, parlando di un trucco da lui utilizzato. Così la show girl ridendo ha risposto: “Niente di che”.

Poi ha deciso di elogiare Pretelli, dicendo: “Pierpaolo batte tutti”, riferendosi sempre alle dimensioni. Così Zelletta ha risposto: “Sì, in effetti ha un bel paio di pa**e”. L’ex di Briatore dopo quest’esclamazione, ricordandosi delle telecamere, ha detto: “Qua dopo tre mesi non si capisce più niente. Qua ce ne usciamo che non si capisce più niente (…)”.