Lutto a Sant’Antimo, per la morte di Francesca Vergara, dirigente scolastica di 45 anni molto conosciuta in città. La donna gestiva l’istituto di scuola media Giovanni XXIII situato in via Roma, sul corso principale.

La triste notizia è apparsa sul gruppo Facebook “Il Santantimese”: “Questa mattina ci ha colti, impreparati, una triste notizia. Purtroppo è venuta a mancare la dirigente scolastica della scuola media Giovanni XXIII, la professoressa Francesca Vergara. Siamo molto dispiaciuti per questa tragica scomparsa. Ci stringiamo con affetto alla famiglia della dirigente scolastica Francesca Vergara in questo momento di angoscia e di vuoto”.

IL MESSAGGI DI CORDOGLIO

Numerosi sono stati fin da subito i messaggi di cordoglio sui social da parte di alunni, genitori e colleghi della preside. “È una notizia che mi addolora molto. La dott.ssa Vergara era una donna brillante, competente e garbata. La sua prematura scomparsa lascia interdetti”, commenta Nella. “Non è possibile, una donna straordinaria che ha diretto un istituto in modo magnifico”, ha poi aggiunto Carmela.

“Con profondo sgomento, si è appresa la triste notizia della dipartita della prof.ssa Francesca Vergara, dirigente scolastico dell’IC Giovanni XXIII.

Il Dirigente e il personale tutto dell’IC Leopardi partecipano dell’immenso dolore della famiglia e della intera comunità scolastica della prof.ssa Vergara, esprimendo profondo cordoglio per la perdita prematura e inestimabile di una persona di grande spessore umano e professionale. R.I.P.”

“Purtroppo ci ha raggiunti la terribile notizia della morte della nostra cara Preside, Maria Francesca Vergara. Davvero non ci sono parole per descrivere il dolore di noi genitori e dei “suoi bambini”, come amava chiamarli. Una donna di una bontà e di una forza devastante, che ha saputo lottare per la scuola e con la scuola, che ha provato ad aiutare ogni singolo bimbo e di andare incontro ad ogni genitore. Ci mancherai davvero tanto cara preside…”, si legge sul gruppo dell’ Istituto Comprensivo G. Leopardi.