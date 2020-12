0 Facebook Elisabetta Gregoraci preoccupata per Pierpaolo Pretelli: “Gli stanno facendo il lavaggio del cervello” Spettacolo 13 Dicembre 2020 15:09 Di redazione 1'

Elisabetta Gregoraci durante la sua intervista a Verissimo ha ricevuto una sorpresa. Silvia Toffanin le ha mostrato un videomessaggio di Pierpaolo Pretelli, ma l’ex di Flaviro Briatore si è detta molto preoccupata per il ragazzo.

Il videomessaggio di Pierpaolo per Elisabetta

Pretelli nel videomessaggio le ha detto: “Ti vedo ancora in ogni angolo della Casa. Come sarebbe andata se tu ti fossi lasciata più andare? La tua presenza qui era fondamentale ogni giorno perché eri e sei il mio porto sicuro. Ti voglio bene e ti mando un grosso bacio”, ha aggiunto”.

Un messaggio che è stato molto gradito dalla show girl, che contestualmente ha espresso un po’ di preoccupazione per quello che starebbe accadendo nella casa del Grande Fratello Vip: “Vedo che stanno cercando in tutti i modi di fargli il lavaggio del cervello. Probabilmente ci riusciranno”. Un lavaggio de cervello che, secondo la Gregoraci, sarebbe finalizzato a metterla in cattiva luce.