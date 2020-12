0 Facebook Il messaggio di Giuliana Ghidotti per il marito che non c’è più: “Ho fatto l’albero piangendo” Cronaca 15 Dicembre 2020 16:21 Di redazione 2'

Giuliana Ghidotti ha fatto una scelta coraggiosa, ha deciso di entrare in Polizia. Dopo aver seguito un corso speciale riservato ai parenti delle vittime, vestirà la divisa. Intanto il Natale si avvicina ed è il primo che vivrà senza Pasquale.

Spesso la vedova dell’agente Apicella condivide messaggi sul suo profilo social dedicati al marito che non c’è più. Un modo per continuare a parlare con lui. Così anche in occasione dell’8 dicembre, giornata in cui tradizionalmente si fa l’albero di Natale nelle case, ha voluto dedicargli un pensiero. Gli ha detto che nonostante in giro ci sia un’aria di sollievo, a casa la sua mancanza è troppo forte.

Le parole di Giuliana Ghidotti

“Vedo alberi di Natale ovunque, case addobbate, lucine e video o foto su internet, ovunque. Si respira un’aria di sollievo per quest anno infausto che sta per terminare, la gioia delle feste, il tepore della casa. Qui no. Oggi ho fatto l’albero, piangendo. L’ho fatto perché Thiago me lo chiedeva da 10 giorni, perché nonostante tutto ha quasi 7 anni e rimane un bambino, per fortuna. Ho pianto, e sono dovuta uscire fuori al balcone un paio di volte, perché volevo urlare. Volevo urlare al mondo che in tutto questo per noi non ci sarà speranza nel 2021, perché con quello che ci ha tolto il 2020 ci ha dato una condanna che sarà per la vita. La tua mancanza. Thiago mi ha chiesto dove posizionare il telefono per vedere Babbo Natale. Sono stata vigliacca, non ho avuto il coraggio di dirgli che Babbo Natale quest’anno a mangiare i suoi biscotti non ci verrà. Sono rimasta in silenzio, mordendomi le labbra. Manchi e mancherai sempre. Ogni giorno di più”, questo il lungo messaggio di Giuliana. Le sue parole hanno ricevuto molti like e tanti commenti da parte di chi la esorta a farsi forza in un momento così difficile.