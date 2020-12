La moglie dell'agente Apicella rende onore al marito ed entra in Polizia

0 Facebook La vedova dell’agente Apicella rende onore al marito ed entra in Polizia La donna ha frequentato un corso riservato ai familiari delle 'vittime del dovere' Cronaca 14 Dicembre 2020 18:04 Di Marta Ricciardi 2'

Ha commosso tutti la notizia resa pubblica solo qualche ora fa relativa a Giuliana Ghidotti, moglie di Pasquale Apicella, il poliziotto morto in servizio lo scorso aprile mentre inseguiva una banda di rapinatori.

La vedova dell’agente Apicella entra in Polizia

La donna è entrata ufficialmente in Polizia dopo aver frequentato un corso riservato ai familiari delle “vittime dei dovere” presso la Scuola Allievi di Caserta. Solo qualche giorno fa, la Ghidotti, scriveva su Facebook questo pensiero dedicato al marito scomparso, accompagnato da una tenerissima foto dei due coniugi abbracciati e felici, prima che un tragico destino li separasse:

“Ho visto un video su facebook, due persone anziane, lui le porta una rosa. Probabilmente non mi avresti portato una rosa, non eri un tipo del genere, anche se il tuo primo regalo è stato un fascio di rose blu in ceramica, i miei fiori preferiti. Ci sarebbe bastato condividere il nostro tempo, la nostra vita. Magari ci saremmo seduti sul divano, tra mille acciacchi a guardare qualche film o magari avremmo avuto la casa piena dei nostri figli e nipoti.

Non ho certezze, posso solo immaginare quello che sarebbe stato e che mai sarà. Ti hanno privato di tutto, ti hanno privato dei sogni, ti hanno privato della vita.Per questo non mi stancherò mai di chiedere giustizia per te e per i nostri figli.”