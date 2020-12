0 Facebook Covid a Napoli, folli assembramenti sulla Linea 1 della Metropolitana Napoli Città 15 Dicembre 2020 15:59 Di redazione 1'

In piena pandemia da Covid-19 le disposizioni del governo per arginare la situazione sembrano venir meno quando si parla di trasporto pubblico. Sulla Linea 1 della metropolitana di Napoli folli assembramenti e zero distanziamento sociale offrono un quadro totalmente diverso da quanto richiesto dalle regole e dal buonsenso per combattere la pandemia.

Da questo mese, l’Anm ha deciso di tagliare i trasporti pubblici al servizio dei cittadini, una possibilità prevista dalla normativa. Dal 3 dicembre gli orari della metropolitana Linea 1 sono stati modificati, con chiusura anticipata di 2 ore, alle ore 21 anziché alle 23. Stessa cosa anche per le funicolari: Centrale, Chiaia e Montesanto chiudono due ore prima tutti i giorni della settimana, alle 20, anziché alle 22, mentre Mergellina è totalmente chiusa.

Tagliati anche bus, ridotti del 20%. La conseguenza è che i mezzi pubblici sono sempre più affollati e tale afflusso di passeggeri è destinato ad aumentare con l’approssimarsi delle feste natalizie. Una situazione che desta grande preoccupazione e rischia di vanificare il duro lavoro fatto fino ad ora per contenere il contagio.