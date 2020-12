0 Facebook Duro attacco a Barbara D’Urso: “Cretina come te, guarda che non hai più 20 anni!” News 15 Dicembre 2020 16:37 Di redazione 2'

Sono sempre molteplici gli haters che attaccano senza sosta Barbara D’Urso. La conduttrice di Pomeriggio Cinque, con i suoi modi giovanili nonostante sia ultrasessantenne, è spesso bersagliata da chi non tollera questo comportamento e lo ritiene fuori luogo, non adatto all’età.

A difendere la D’Urso però ci ha pensato la sorella Daniela. Nelle ultime ore, sotto una delle ultime foto della conduttrice, vi è stato un boom di insulti. Questa volta uno degli hater di Barbara D’Urso ha criticato le sue pose nelle foto affermando: “Sempre delle pose cretine come te, ma copriti che non hai più 20 anni!“. Non tarda ad arrivare la risposta della sorella Daniela che in prima persona risponde: “Una donna che insulta ripetutamente un’altra, ha dei seri problemi” invitando poi i numerosi sostenitori della conduttrice ad ignorare chi sparla o parla male e pertanto a non rispondere con altrettante offese, affermando: “Se cominci ad insultarli a tua volta scendi al loro livello. Che è tanto misero!”.

Barbara è sicuramente al centro di polemiche per il suo carattere esuberante, energico ed estroverso, motivo principale per cui viene maggiormente attaccata. Daniela ha scritto sotto un commento di un fan indignato per le offese a Barbara: “Guarda sempre i profili e le bio di chi insulta, si capiscono tante cose, soprattutto chi ha un profilo fake” e conclude il suo messaggio di difesa alla sorella lanciando l’hashtag “#lasciamogliinfelicifuorilaporta” Daniela e Barbara D’Urso sono da sempre molto legate, infatti non è la prima volta che la donna difende la sorella ed interviene in prima persona via social.