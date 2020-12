0 Facebook Le spese folli di Maradona, sosteneva 50 famiglie: “Ora chi le manterrà?” News 6 Dicembre 2020 17:09 Di redazione 3'

Tutti gli occhi sono puntati sull’eredità di Diego Maradona. Tuttavia, ciò che pochi prendono in considerazione sono le spese che Diego sosteneva ogni mese. Jorge Rial ha specificato che Maradona spendeva circa 10 milioni di pesos al mese.

Le spese folli di Maradona, sosteneva 50 famiglie: “Ora chi le manterrà?”

“Non sembra molto vicino a tutto ciò che aveva Diego. La cifra è di 10 milioni? Più o meno, pesos in più, pesos in meno, erano le spese fisse mensili di Maradona. Questo andrebbe via ogni mese e anche un po ‘di più. Lo ha detto più volte “Sto nutrendo e sostenendo 50 famiglie”. Dalla sua famiglia ai dipendenti, dalla sua struttura qui e all’estero”, ha rivelato Jorge Rial.

“Perché questo numero è importante? Perché d’ora in poi, chi lo pagherà? Qualcuno deve pagarli e quei soldi non ci sono adesso. Sono congelati dalla giustizia, nessuno può entrare “, ha aggiunto.

LEGGI ANCHE – Morte Maradona, testamento firmato e poi cambiato: smacco a Dalma e Giannina

“Tutto quello che Diego ha fatto è una fortuna, ma quella fortuna ha delle spese mensili. Inoltre, i beni si stanno deprezzando. Il denaro viene divorato dall’inflazione. Sembra molto, se non lo si liquida rapidamente, si deprezza”, ha spiegato Rial.

Si continua a parlare di Diego Maradona e non solo del vuoto che la sua morte ha lasciato, ma per le indagini che si stanno svolgendo per scoprire le cause della sua morte, i suoi ultimi giorni e determinarne le responsabilità. In questo contesto, Rocío Oliva, sua ex compagna, ha parlato della guerra giudiziaria che i figli di Maradona dovranno affrontare.

LEGGI ANCHE – Rocìo Oliva dopo le accuse, risponde alle figlie di Maradona: “Sono state loro, non provate a dirmi altro”

“Questo non finisce qui, tutti si daranno la colpa a vicenda e durerà a lungo… La battaglia che avrà luogo tra le loro famiglie è inevitabile“, ha detto in un’intervista a Calcio senza macchie.

Nel novembre dello scorso anno, Gianinna Maradona ha sorpreso tutti con alcune preoccupanti storie su Instagram in cui ha chiesto ai suoi follower di pregare per la salute di Diego, assicurando che “lo stanno uccidendo dentro”.

“Non sta morendo perché il suo corpo lo decide. Lo stanno uccidendo dentro senza che lui se ne accorga. Non credo nel parametro della normalità, ma questo è lontano dalla realtà che si merita. Pregate per lui, per Per favore. Grazie “, aveva scritto Gianinna in uno dei suoi racconti, riferendosi alle condizioni del padre.

La risposta di Diego è stata forte: “Non so cosa intendesse Gianinna. So che adesso che quando invecchi si preoccupano più di quello che lasci che di quello che fai. Dico a tutti che non lascerò niente a loro, lo donerò. Tutto quello che ho avuto nella mia vita lo donerò. Quindi continueranno a raccontarlo ad un altro quando morirò, ma per ora non esiste, perché sono molto sano…Grazie”. Dopo la morte del campione, queste dichiarazioni sono diventate molto rilevanti.