L'ultimo regalo di papà Maradona per il piccolo Dieguito
6 Dicembre 2020

Le polemiche tra i vari componenti della famiglia Maradona e la contesa per l’eredità non si placa. Mario Baudry, compagno di Verónica Ojeda, ex membro di Diez, ha raccontato il compito che Diego Maradona gli ha affidato in merito all’eredità del figlio più giovane.

L’avvocato ha mostrato le immagini degli oggetti che si trovavano all’interno del famoso container che Maradona gli aveva commissionato di recuperare e che facevano parte della sua collezione di effetti personali.

“Gli audio tra Diego e me sono personali, perché non parlo delle mie relazioni, parliamo delle cose o dei problemi con Dieguito. E poi mi ha fatto alcune richieste personali come l’aereo, il cavallo e il container e varie altre questioni che ho scoperto. Mi chiamava tramite il telefono di Veronica e diceva “Puoi scoprire una cosa del genere per me?”, E io le dicevo se quello che gli avevano detto era giusto o sbagliato “, ha iniziato spiegando Baudry.

Mario Baudry si riferisce al contenitore che l’avvocato Morla ha messo a disposizione delle figlie e dei figli di Diego. All’interno vi sono circa 200 oggetti che Diego ha voluto lasciare alla famiglia.

“Diego personalmente mi ha chiesto di trovare quel container, che era per Dieguito. Quindi l’ho trovato, gli ho detto che non era firmato da lui, e lui ha detto: “Stai attento, ci sono due casseforti dentro”. E quello stesso giorno, quando faccio tutto, chiamano Verónica chiedendole di smettere di cercare quel contenitore”, ha rivelato l’avvocato.

“Diego mi ha chiesto di trovare il contenitore e di conservarlo per quando Dieguito sarà cresciutoe potrà darlo a lui ” dice Baudry.

Secondo le parole di Baudry l’ex campione avrebbe voluto dare il contenitore al figlio minore, purtroppo non essendoci nulla di scritto si tratta della sua parola. Tutti i figli sicuramente lotteranno per avere diritto agli oggetti appartenuti al padre.