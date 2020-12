0 Facebook Altro che Covid, caos e assembramenti in strada a Riccione per le luminarie di Natale Cronaca 6 Dicembre 2020 16:43 Di redazione 2'

In occasione dell’inaugurazione del Riccione Christmas Star tantissima gente si è accalcata tra le strade per vedere la suggestiva nevicata finta, organizzata in occasione dell’accensione delle luci di Natale. Le immagini degli assembramenti hanno fatto molto discutere.

“Oggi ho visto in qualche località della mia regione zone troppo affollate, assembramenti così rischiano di farci tornare in zona arancione” ha commentato il presidente della Regione Stefano Bonaccini a Stasera Italia su Rete 4.

“Bisogna avere grande responsabilità perché una terza ondata non ce la possiamo permettere, anche per rispetto di quei professionisti della sanità che da febbraio non sanno più distinguere il giorno dalla notte e la domenica dal lunedì”. “Le immagini della folla in viale Ceccarini per l’accensione delle luci di Natale sono molto gravi – dice la capogruppo regionale del Movimento 5 stelle Silvia Piccinini – e dimostrano la totale irresponsabilità di chi, sindaco in testa, ha permesso un simile evento nel bel mezzo di una pandemia”, ha affermato . “Se si crea l’evento di richiamo come a Riccione, poi non possiamo accusare la gente di imprudenza”, ha commentato il presidente della provincia di Rimini.

La reazione dei napoletani

Oltre il disappunto del presidente della Regione Bonaccini, sui social tantissimi napoletani hanno commentato la vicenda. In occasione degli assembramenti che si sono creati a Napoli per omaggiare Maradona, la città e i napoletani hanno subito una vera e propria gogna mediatica. Dopo le immagini degli assembramenti a Riccione pochi sono stati i commenti negativi. La cosa ha indignato molto la popolazione partenopea.