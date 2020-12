0 Facebook Morte Maradona, testamento firmato e poi cambiato: smacco a Dalma e Giannina Cronaca 5 Dicembre 2020 16:09 Di redazione 2'

La successione testamentaria di Diego Maradona ha avuto una svolta inaspettata dopo la comparsa di nuovi documenti. Maradona aveva scritto il suo testamento nel 2012 a favore di Dalma, Gianinna e Claudia Villafañe come beneficiarie della sua eredità.

E’ emerso però un nuovo documento, firmato dal campione il 30 marzo 2016, negli Emirati Arabi Uniti, che lo rende senza effetto e annulla il precedente testamento.

A affermarlo è stato il giornalista Marcelo Bonelli. “Questo mette molta pressione sulla questione dell’eredità. Ci sono alcune versioni che dicono che verranno richiesti i test del DNA, perché dubitano della paternità di Diego Maradona per alcuni dei bambini già riconosciuti “.

La telefonata tra le figlie di Maradona e l’avvocato Morla

È noto che Dalma e Gianinna Maradona, insieme a Claudia Villafañe, si sono confrontate con Matías Morla, legale di Diego Maradona. Tra le donne e l’avvocato c’è stata una telefonata, dalla quale sembrerebbero emergere dettagli interessanti.

Jorge Rial ha rivelato: “A quanto pare, la successione era già iniziata da qualche parte. So che c’era un contatto tramite messaggio audio. Non so se hanno parlato. Ma Gianinna e Morla si sono scambiati messaggi audio ”

“Penso che Gianinna gli abbia chiesto qualcosa e Morla gli abbia detto: ‘qualunque cosa ti serva, in giustizia non c’è problema. Oggi non posso avere accesso, ma quando la Giustizia lo chiederà, gli darò tutto e tu avrai quello che ti serve ”, ha aggiunto l’autista Intruder.

“Lo confermo perché ho le prove. Non lo manderò in onda perché è un dialogo, ma mi è venuto dal posto in cui credono meno. C’era una richiesta per qualcosa che non so, lì intorno ha chiesto documenti. Non importa cosa hai chiesto, ma c’è già stato un contatto. Ovviamente Morla dovrà rispondere in tribunale ”, ha concluso Rial.