Mentre si discute già dell’eredità lasciata da Diego Armando Maradona, il giocatore scomparso il 25 novembre scorso all’età di 60 anni, si fa avanti un presunto figlio del campione argentino. Si tratta di Santiago Lara, giovane originario de La Plata, che starebbe reclamando il riconoscimento della paternità e ha raccontato ai media argentini che non è riuscito a entrare nel cimitero di Bella Vista dove è stato sepolto l’ex calciatore.

Chi è Santiago Lara, presunto figlio di Maradona

Il ragazzo, accompagnato dai suoi avvocati, ha riferito al programma televisivo Intrusos: “L’amministrazione non ci lascia entrare. Il mio avvocato sta andando a parlare perché io volevo solo lasciare un fiore, non mi lasciano entrare, non stanno chiudendo. Aspettiamo che mi facciano entrare”.

Gli avvocati del ragazzo avrebbero chiesto la riesumazione della salma di Maradona al Tribunale probabilmente per confermare la paternità. A parlare con C5N è stato anche il ragazzo, che ha detto: “Sono sicuro di essere il figlio di Maradona, adesso sono cresciuto, mi sono sviluppato, ho fatto alcune cose per cambiare esteticamente, i miei capelli, il mio modo di essere, come mi esprimo, perché in realtà avevo molto in comune”.

Santiago ha poi aggiunto: “Non rinuncio perché questa è l’eredità di mia madre morta quando avevo 3 anni. Volevo parlare con Diego jr e Jana ma non non hanno risposto ai miei messaggi”.

Di questo presunto figlio già parlò nel 2019 l’amico e avvocato di Diego Maradona, Matìas Morla, quando menzionò altri possibili quattro figli dell’ex calciatore a Cuba e un altro nella città de La Plata. Adesso Santiago, che ha 18 anni, aspetta solo di essere riconosciuto.