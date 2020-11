0 Facebook Quanto vale l’eredità di Maradona, tra ville e auto di lusso: il patrimonio del campione argentino News 30 Novembre 2020 18:49 Di redazione 2'

Diego Armando Maradona lascia un patrimonio ai suoi familiari difficile da calcolare. La morte dell’ex calciatore ha acceso i riflettori sull’eredità del campione argentino. Un anno prima di morire, nel novembre 2019, aveva detto: “Dico a tutti che non vi lascio niente, dono tutto. Tutto quello che ho ottenuto nella mia vita, lo dono”. Parole quelle di Maradona che crearono un’accesa polemica.

In cosa consiste l’eredità di Diego Armando Maradona

Oggi che Maradona è scomparso, ci sono molti interrogativi riguardo al patrimonio che realmente ha lasciato. Attualmente è composto da beni personali, che vanno da Buenos Aires a Dubai, contratti con investitori di gran valore tra l’Argentina e altre parti del mondo in cui ha vissuto e lavorato. Ogni figlio, secondo la legge, dovrebbe ricevere due terzi dell’intera eredità.

Le proprietà del campione argentino sarebbero tra Segurola, La Habana, Villa Devoto, Puerto Madero, una casa in Nordelta, dove vivono le sue sorelle e una casa a Bella Vista che acquistò e cedette a Rocìo Oliva e la sua famiglia. Ci sono poi le automobili: quattro vetture in Argentina, due di grande valore a Dubai che gli sono state regalate quando allenava la Fujairah FC: una Rolls Royce Ghost dal volare di 300mila euro e una BMW i8 del valore di 145mila euro. E altre proprietà nel resto del mondo.

Ad oggi non si conosce il totale della fortuna di Diego Maradona e si dovrà calcolare con esattezza per dividere in parti uguali l’eredità. Si stima che potrebbe aggirarsi intorno ai 500milioni di dollari.