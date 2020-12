0 Facebook Bollettino Coronavirus in Italia, 20.709 nuovi casi e 684 vittime nelle ultime 24 ore Cronaca 2 Dicembre 2020 17:40 Di redazione 1'

Sono 20.709 i test positivi per il coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. I morti sono 684. Ieri 19.350 nuovi casi con 182.100 tamponi. Le vittime erano state 785

L’Italia è fra i 5 Paesi del mondo che hanno segnalato il maggior numero di casi di Covid-19 questa settimana. A segnalarlo è l’Organizzazione mondiale della sanità, in un aggiornamento sulla situazione globale (al 29 novembre, quindi relativo alla settimana appena conclusa). Con 184mila nuovi contagi registrati in 7 giorni e 3mila nuovi casi per milione di abitanti, il nostro Paese è alle spalle di Stati Uniti (1,15 milioni di nuovi positivi, 3.476 per 1 milione di abitanti), India (297mila nuovi casi, 215 per milione) e Brasile (218mila nuovi casi, 1.026 per milione di abitanti). Il quinto Paese è la Russia con i suoi 180mila contagi settimanali, 1.200 per milione di abitanti.