0 Facebook Le accuse di Rocìo Oliva: “Diego è morto solo, triste e abbandonato” News 1 Dicembre 2020 14:29 Di redazione 1'

L’ex compagna di Diego Armando Maradona, Rocìo Oliva, ha lanciato alcune accuse pesanti riguardo alla convalescenza del campione argentino. Secondo quanto riportato dai media argentini la Oliva sostiene che Maradona sarebbe morto solo.

L’accusa di Rocìo Oliva

Rocìo crede che la famiglia di Maradona abbia sbagliato a farlo curare in casa e che era necessaria un’assistenza diversa: “Diego è morto solo, abbandonato e triste. La cosa di ricreare una clinica a casa sua magari era impossibile perché se lui non voleva, non lasciava fare. Non bisognava chiedere a lui. Quando è stato dimesso sarebbe dovuto andare in un’altra clinica specializzata. Come si fece in Punta dell’Est, quando lo sedarono e lo ricoverarono per la riabilitazione. Erano 15 anni che non consumava droga, si è salvato e si sarebbe salvato anche da questa”.

LEGGI ANCHE: L’EREDITA’ DI DIEGO ARMANDO MARADONA

Parole forti quelle della Oliva che ha anche accusato l’ex moglie di Maradona di non averla fatta entrare alla veglia privata organizzata nella Casa Rosada prima che la camera ardente fosse aperta al pubblico.