Mondragone piange Francesco Pellegrino, morto a 19 anni dopo tre mesi di agonia
Cronaca
1 Dicembre 2020

Aveva avuto un terribile incidente a bordo del suo scooter, ha combattuto per tre mesi ma purtroppo non ce l’ha fatta. Dolore a Mondragone per la morte di Francesco Pellegrino, il diciannovenne che era ricoverato in tragiche condizioni in ospedale.

Addio a Francesco Pellegrino

Un drammatico incidente che purtroppo gli è costato la vita, il ragazzo è morto dopo una lunga agonia. La morte di Francesco Pellegrino ha sconvolto l’intera comunità di Mondragone, in tanti si erano stretti alla famiglia del giovane in questi ultimi tre mesi. Molte le preghiere affinché il ragazzo potesse salvarsi, ma purtroppo il suo cuore ha smesso di battere.

Dolore e sgomento tra i suoi cari e i tanti amici che ricordano oggi Francesco come un ragazzo dal cuore buono, sempre sorridente e socievole con tutti. Molti i messaggi per dire addio al diciannovenne.