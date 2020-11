0 Facebook Rocìo Oliva attacca l’ex moglie di Maradona: “Non mi ha fatto entrare alla cerimonia privata” News 26 Novembre 2020 15:44 Di redazione 1'

Rocìo Oliva, ex compagna di Maradona, ha raccontato ai media argentini che non è riuscita a entrare alla veglia privata organizzata nella Casa Rosada prima che la camera ardente del campione argentino fosse aperta al pubblico.

Parla Rocìo, l’ex compagna di Maradona

Un incontro per i parenti più stretti e gli amici cari. Secondo quanto raccontato da Rocio, l’ex moglie di Maradona Claudia Villafañe, le avrebbe impedito di partecipare alla cerimonia privata: “Lei ha detto che non ho nulla a che vedere con questa situazione. Non ho idea del perché stiano facendo questo con me. E’ stato il mio ex, voglio salutarlo. Non voglio nulla di più di questo. Sono stata l’ultima donna di Diego. Nessuno intende questo”.

La Oliva ha poi raccontato quello che ha provato per Diego Maradona: “Mi sento molto triste. Diego è stato un uomo importante nella mia vita, non so se il più importante, ma sicuramente il più buono. Ci siamo amati molto (…). Mi ha amato molto e questo mi riempie l’anima”.