Parla il medico di Maradona indagato: "Nessun errore, amavo Diego, mi aveva insultato e cacciato" 29 Novembre 2020

Leopoldo Luque, medico di Diego Armando Maradona, ha aperto la sua casa ai media argentini per una commovente conferenza stampa. Queste sono alcune delle cose che ha detto in 40 minuti di conversazione riportate dal quotidiano Marca. L’uomo è imputato nella causa legale aperta per la morte dei Diez. Perché è morto?: “Non c’era errore medico. Ho fatto tutto il possibile e anche di più. Non ho nulla da incolpare. Ho amato Diego. Quello che ho fatto è stato per Diego, ho fatto il meglio che potevo. Sono orgoglioso di tutto quello che ho fatto, per Diego e per la sua famiglia. Ho visto molto le figlie. I fratelli mi adorano. ”

“Giovedì mi ha cacciato di casa, mi ha insultato ‘il guscio di tua sorella’, ecc. Quando Diego si è ammalato, ha cacciato tutti. Non voleva nemmeno ricevere le figlie. Mi ha buttato fuori, mi sono alzato ma non me ne sono andato . Aveva bisogno di aiuto. Gli ho detto: “Per me andare, devi prima alzarti dal letto. E così l’ho costretto ad alzarsi”.

“La sua morte non ha nulla a che fare con il coagulo operato. Non avrei mai pensato che sarebbe successo. Non c’è errore medico. Purtroppo un infarto è un fatto che potrebbe capitare a un paziente del genere, è la cosa più comune al mondo morire di arresto cardiaco a causa della sua storia medica. ”

Poi ammette che alla fine Diego aveva smesso di lottare: “Diego alla fine ha rinunciato alla lotta. L’ho visto triste e depresso, molto tempo fa si è punito così, ma io, come amico, non glielo permettevo. Diego era molto triste, gli mancavano molto i suoi genitori. Era molto solo, voleva stare da solo, ho solo cercato di stare con lui in tutto, ho provato di tutto, anche convincendolo a giocare a palla. Ho appena visto che volevo riportarlo a casa. Il più coraggioso di tutti è stato Diego, era ingestibile. Non imponi niente a Dioego. Devi iniziare a cambiare prospettiva “.

“Se c’è qualcosa di cui sono responsabile, è amarlo, prendermi cura di lui. Ho fatto tutto il possibile per migliorare la sua vita fino all’ultimo giorno. Non ero un fan di Maradona, ero un fan di Diego, lui era il mio paziente preferito, un padre per me. Diego mi aveva detto recentemente: ‘Fino a che punto vai, Luque, perché non voglio più?’ Non posso costringere un paziente ad ammetterlo se non vuole. Diego non è stato facile. Poi mi ha chiamato di nuovo. Ho dato suggerimenti che non ha accettato. L’ho accompagnato ovunque. Quello che più ferisce questa persecuzione nei miei confronti è Diego, sicuro”.