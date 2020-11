0 Facebook Il fratello di Maradona sugli ultimi momenti di vita di Diego: “L’unico che stava accanto a lui era mio nipote” Spettacolo 30 Novembre 2020 08:31 Di redazione 3'

La puntata di Live – Non è la D’Urso, trasmessa domenica 29 novembre, ha dato ampio spazio alla notizia della morte di Diego Armando Maradona. In collegamento il fratello di Diego Armando Maradona, Hugo, e la moglie Paola.

Nello spazio dedicato al talk, presente anche Giampiero Mughini, molto critico con campione deceduto all’età di 60 anni per un arresto cardiaco. Mughini, in collegamento a Stasera Italia, aveva dichiarato: “È morto a 60 anni, ma era sfatto, frantumato e disperato da anni” e ha aggiunto: “Le sue ultime immagini sono raccapriccianti dal punto di vista umano, e lo dico con commozione. Era un essere sfatto dalle sue abitudini. E d’improvviso lo facciamo santo? Ma no, ma no. Era un grandissimo atleta, un figlio del secolo, drammatico e contraddittorio”.

Hugo, il fratello di Diego Armando Maradona, ha replicato a Mughini e a tutti coloro che, nel giorno della sua morte, lo hanno infangato: “Mio fratello si è fatto male da solo, non ha chiesto niente a nessuno. Ok? Questa è la prima cosa. Parlare così di un uomo che non si può difendere, non mi sembra bello”. Sul giallo delle ultime ora di vita del Diez poi Hugo ha replicato: “Sono in comunicazione con le mie sorelle. L’unico che stava accanto a lui era mio nipote, il figlio di mia sorella, che era come un figlio per Diego. C’era l’infermiera, i dottori. Lui non voleva che nessuno entrasse in camera, per questo l’infermiera era fuori dalla porta. Non so cosa è successo. Mi auguro che non sia stata trascurata la vita di mio fratello e che non ci siano stati errori dei medici. Ora c’è un’indagine, vedranno gli avvocati e la polizia in Argentina. A me dispiace, perché se è vero quello che stanno dicendo i giornali, mi fa male il doppio perché non meritava di essere lasciato solo. Ma solo non era perché c’era mio nipote, che da molto tempo vive con lui. Quanto ai dottori, ai medici e alle infermiere, le indagini chiariranno cosa è successo”.

Barbara D’Urso, poi, ha fatto sentire a Hugo l’audio della chiamata ai soccorsi da parte del medico personale di Diego Armando Maradona. La conduttrice si è detta stupita dal tono pacato con cui il dottore sollecita l’intervento di un’ambulanza. Anche Hugo ha manifestato qualche perplessità: “Mi sembra strano che non dica il nome di mio fratello. La prima cosa che ti chiedono è come si chiama l’uomo che ha un problema. Non gliel’ha chiesto chi ha risposto al telefono e non l’ha detto il medico”. La moglie di Hugo, Paola, è intervenuta: “Io sono scioccata, lo sai sono napoletana, per noi è D10s. Non mi spiego cosa è successo. Non lo so”.