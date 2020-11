0 Facebook Morte di Diego Armando Maradona: medico indagato per omicidio colposo Cronaca 29 Novembre 2020 15:53 Di Fabiana Coppola 2'

Indagato per omicidio colposo il dottor Leopoldo Luque, medico personale del campione. Casa e clinica sono state perquisite dagli inquirenti. Secondo il quotidiano argentino La Nacion, il medico “è diventato il primo indagato dell’inchiesta, che per il momento è di omicidio colposo”. A darne notizia sono fonti giudiziarie. “Dobbiamo determinare se durante il ricovero domiciliare ci sono state irregolarità”. Luque è neurochirurgo e personaggio controverso che lavorava per Diego dal 2016 ma con il quale il campione aveva litigato, non era presente nella casa di Tigre al momento della morte di Diego, avvenuta alle 12 argentine (le 16 italiane) di mercoledì 25 novembre.

Come riporta il Corriere della Sera, le perquisizioni sono state compiute da 60 agenti, 30 nella casa e 30 nella clinica del dottore Luque. Pure le figlie di Diego, Dalma, Gianinna e Jana, lo hanno indicato senza incertezze come il principale responsabile del crollo fisico del padre negli ultimi giorni prima della scomparsa. I quattro pubblici ministeri che stanno indagando sulle ultime ore di vita di Diego Maradona, potrebbero prendere una decisione importante. Pensano di convocare come testimoni Dalma, Gianinna e Jana, qualche sua ex compagna e membri della sua cerchia più stretta. Gli investigatori vogliono determinare se ci siano state mancanze nell’assistenza a Maradona durante gli ultimi giorni dopo che alcuni testimoni sosterrebbero che l’ultima volta che Diego ha visto il suo medico è stato giovedì 19 novembre.

Le questioni da risolvere sono molte. Perché Maradona sia stato dimesso così in fretta dopo l’operazione alla testa. Una tesi che anche il suo ex medico, Alfredo Cahe, sostiene. E’ un giallo il momento dei soccorsi, l’assenza dell’ambulanza, le domande sulle medicine e i protocolli utilizzati. Inoltre non si spiega perché Luque abbia chiamato il 911 nonostante non fosse presente in casa e perché non abbia citato Maradona durante la conversazione telefonica.