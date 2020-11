0 Facebook Giletti risponde a De Luca, Il Vesuvio con il Covid: “Presidente lei è un caz***o, venga qui” Spettacolo 30 Novembre 2020 09:36 Di Fabiana Coppola 2'

Continua lo scontro mediatico tra Massimo Giletti, conduttore de Non è l’Arena, trasmissione che va in onda su La7 la domenica sera, e il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Nel corso dell’ultima puntata il conduttore ha mandato un messaggio chiaro al governatore, rispondendo alle sue ultime offese pronunciate nella consueta conferenza stampa del venerdì.

“Presidente lei è uno caz**to e anche io lo sono. La smetta di offendere e venga qui la prossima settimana”. Un invito o la volontà di iniziare una nuova battaglia? La direzione di opposizione a De Luca è chiara e netta, manifestata anche dalla costante presenza come ospite in collegamento di un altro acerrimo nemico del governatore ovvero il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris.

In ogni caso l’immagine che la scorsa domenica Giletti ha mostrato di Napoli, ovvero un Vesuvio che erutta il Coronavirus, non fa di certo onore al giornalista. Il web, e soprattutto i napoletani, sono indignati da quell’immagine non solo poco lusinghiera, ma anche poco veritiera. Napoli, e la Campania, stanno affrontando il grave problema dei contagi da Covid-19 e il collasso degli ospedali, ma non sono di certo in Italia messe peggio delle altre regioni.