Maradona, spunta un presunto sesto figlio: chiesta riesumazione News 28 Novembre 2020 22:00 Di redazione 2'

Nessuna pace per Diego Armando Maradona, il calciatore più forte di tutti i tempi, morto 3 giorni fa nella sua villa in Argentina. C’è grande mistero in relazione agli ultimi momenti di vita e intanto c’è già chi chiede di far riesumare il suo corpo: si tratta di Santiago Lara, presunto sesto figlio del Pibe.

Attraverso i suoi legali, quest’ultimo ha chiesto di poter effettuare il test del DNA: “Voglio solo sapere chi sono. Non ho pretese finanziarie. Fino agli ultimi giorni prima della sua morte, quando ha dovuto togliersi il respiratore per parlare, mia madre ha detto a un gruppo di avvocati che ero il figlio di Diego”.

I figli legittimi e presunti di Maradona

Ardua è la battaglia per l’eredità che dovrebbe essere fra 80 e 150 milioni di dollari, fra immobili, auto, gioielli, rendite in Argentina e in numerosi Paesi del mondo. Al momento gli eredi sono. La moglie Claudia e le figlie Dalma e Giannina, Cristiana Sinagra con Diego junior; Valeria Sabalain con la figlia Jana Maradona, e Veronica Ojeda, con il figlio Diego Fernando Maradona.

Due donne cubane, che gli avrebbero dato tre, e forse quattro figli, per i quali è in atto il processo di riconoscimento: Joana, Lu, Javielito e forse anche Harold. Oggi è emerso poi il presunto sesto figlio: Santiago Lara, 19 anni.