Hugo Maradona ha raccontato l’ultima conversazione che ha avuto a telefono con il fratello Diego Armando prima di sapere che fosse morto. Il fratello del campione argentino da Napoli – dove vive – ha parlato ai media argentini spiegando anche cosa ha fatto appena ha appreso la tragica notizia.

Il fratello di Diego Maradona parla da Napoli

“Non so come sono arrivato a casa, ho lanciato il cellulare. Ho visto Paola, mia moglie, per strada. Prima ha provato a calmarmi e poi mi ha chiesto chi me lo avesse raccontato”. Hugo ha raccontato che quando la moglie gli ha detto che doveva riferirgli una cosa importante, pensava fosse incinta. Purtroppo voleva comunicargli la brutta notizia della morte del fratello.

Hugo Maradona ha confessato cosa si sono detti lui e il fratello Diego nell’ultima telefonata avuta prima della sua morte: “Mi ha detto ‘Mi tengono chiuso dentro. Io voglio uscire’. Così gli ho detto che sarei andato a tenergli compagnia”. E’ molto triste il fratello dell’ex calciatore argentino poiché non ha potuto assistere alla veglia funebre, nonostante si fosse fatto un test per il Covid, non è potuto partire per raggiungere la sua famiglia in Argentina. “Sono molto triste, tutto ciò è molto doloroso, è una perdita grande, l’unica cosa che vorrei è abbracciare mio fratello. Ancora non ci credo, credo che sia una barzelletta”, queste sono le parole dette da Hugo Maradona il giorno in cui è morto il fratello.