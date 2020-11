0 Facebook Maradona Jr si scaglia contro Cruciani e Parenzo: “Pregate di non incrociarmi” Cronaca 30 Novembre 2020 16:26 Di redazione 2'

Diego Armando Maradona Jr con una storia su Instagram si scaglia contro Giuseppe Cruciani e Davide Parenzo. “Cruciani e Parenzo pregate di non incrociarmi mai nei corridoi di Mediaset”.

parole dure quelle del figlio di Maradona. I due infatti, avevano riservato battute molto forti, durante la trasmissione La Zanzara su Radio24, commentando la morte del campione.

Cruciani rivolgendosi al collega : “Devo dire quello che mi hai detto prima fuori diretta, cioè che Maradona era un cocainomane, l’hai detto tu eh. Non io”. La replica di Parenzo: “No, ho detto semplicemente che è stato un eroe nazionale ma che fosse noto per essere un cocainomane non lo dico io. Non piangerei mai per un giocatore di pallone”.

E poi ancora: “Se fosse stato alla Juve Maradona sarebbe ancora vivo?”, “Credo che sia la realtà. Non mi pare una stupidaggine quella di Cabrini. Chiaramente non si può dire col senno di poi, ma la frase di Cabrini mi sembra realtà”.

Le parole di Cruciani e Parenzo hanno scatenato una vera e propria bufera. Tantissimi tifosi si sono infiammati suoi social chiedendo che i due si scusassero pubblicamente. C’era quasi d’aspettarsi una reazione forte da parte della famiglia del campione.

