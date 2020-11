0 Facebook Il messaggio di Maradona per il piccolo Dieguito: “Abbi cura di lui, il mio angelo” News 30 Novembre 2020 12:31 Di redazione 1'

Alcuni giorni prima di morire Diego Armando Maradona ha voluto inviare un messaggio a Mario Baudry, attuale compagno di Veronica Ojeda, sua ex compagna dalla cui relazione è nato il figlio più piccolo dell’ex calciatore, Dieguito Fernando, un bambino di 7 anni.

L’ultimo audio di Maradona per il figlio Dieguito Fernando

Poche parole quelle dell’ex calciatore che si è voluto sincerare sulle condizioni di salute di Veronica, recentemente colpita dal Coronavirus. A comunicare il contenuto del messaggio audio è stato il giornalista e amico di Maradona, Luis Ventura.

“Ciao Mario, sono Diego, so che ti sembrerà incredibile questo, però la vedo bene a Vero, mi ha detto che sta con te, abbi cura di lei e del mio angelo che non ha paragoni con nessuno”, queste le parole di Diego, che lette oggi commuovono ancora di più. In un momento di sua debolezza ha avuto un pensiero per il suo figlio più piccolo, che crescerà senza di lui.