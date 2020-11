0 Facebook Il messaggio di Dalma Maradona per il padre: “Sono distrutta, aspettami ci rivedremo” News 27 Novembre 2020 18:55 Di redazione 2'

Dalma Maradona ha scritto un commovente messaggio d’addio al padre e l’ha fatto attraverso il suo profilo Instagram. La figlia di Diego Armando Maradona, dopo aver assistito alla sepoltura del padre, gli ha dedicato una lunga lettera.

Le parole di Dalma Maradona per il padre

Ha pubblicato un’immagine molto bella in cui c’è lei da piccola al fianco di Maradona mentre gli porge un fiore e ha scritto: “Ho sempre avuto paura della mia morte, ma adesso no. Perché so che quello sarà il momento in cui potrò di nuovo abbracciarti. Già mi manchi pa’. Cerco di resistere qui, senza una parte del mio cuore che ti sei portato ieri con te. Come mi hai sempre chiesto, mi prenderò cura di jabru e del tuo pompòn preferito, perché tu mi hai sempre dato responsabilità impossibili da quando ho ricordo. Ti amerò e difenderò per tutta la mia vita perché ti ringrazio per la vita che hai condiviso. Sono distrutta ma cercherò di andare avanti. Tu aspettami lì. Noi ci rivedremo, intanto mi alleno con “Y como es el” così che quando ci rivedremo la cantiamo assieme gridando. Bene, tu in realtà cantando bene, io gridando. Ti amo papà. Ti amerò e difenderò per tutta la vita”.

Dalma ha poi parlato del rapporto speciale che Maradona aveva con sua nipote, Roma: “Se tua nipote ti vuole chiamare in videochiamata come facevate, morirò dentro, ma stai tranquilli che le racconterò chi sei stato, chi sei e chi sarai per sempre. Ugualmente ti ama. Tu avevi questo, bastava poco per amarti. Raccolgo i miei pezzi e non immagino come sarà la mia vita senza di te. Non posso. Però sono qui con il miglior marito del mondo e una figlia che mi obbligherà ad andare avanti. La vita è un morzo, quindi ci vediamo presto. Ti porto margherite per decorare i tuoi calzini da calciatore e per favore torna a guardarmi con questo amore che si vede nella foto. Ti amo! Per sempre”.

Il post di Dalma Maradona