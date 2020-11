0 Facebook Maradona ha chiesto di essere imbalsamato: la rivelazione dall’Argentina Cronaca 28 Novembre 2020 20:22 Di redazione 1'

Rivelazioni inedite riguardano una notizia su Diego Armando Maradona e la sua volontà di essere imbalsamato dopo la morte. Secondo alcuni media argentini, tra cui Tyc Sports, il campione avrebbe espresso la volontà di essere imbalsamato, raccogliendo questo desiderio in una lettere inviata ad amici e parenti.

“Non desidero statue o monumenti in mio onore, voglio che la gente possa venire salutare me e non una riproduzione. Nel pieno delle mie facoltà, dispongo quindi che dopo la mia morte si proceda a imbalsamarmi ed espormi in un luogo adeguato” questo un breve passaggio della lettera che sempre secondo Tyc Sports sarebbe stata consegnata anche al notaio.

Questo non è avvenuto infatti il feretro di Diego Armando Maradona non è stato imbalsamato, ma sepolto accanto ai genitori al cimitero Jardin Bella Vista.