Bufera sull’addetto alle pompe funebri che si è fatto un selfie a fianco del corpo di Maradona. Si tratta di Diego Molina e la sua immagine è stata pubblicata dall’avvocato e amico del campione argentino. E’ bastato poco tempo perché in rete cominciasse una vera e propria gogna nei suoi confronti per il gesto poco rispettoso.

Minacciato di morte l’uomo che ha fatto la foto a fianco al corpo di Maradona

Le pompe funebri che si sono occupate del funerale di Diego Maradona hanno subito preso le distanze da Molina, spiegando che non lavora sempre con loro e scusandosi per l’accaduto. E mentre non si sa che fine abbia fatto, il titolare dell’impresa funebre ha detto che non risponde a telefono, ci sono state diverse minacce di morte nei suoi confronti.

A riportare quanto starebbe accadendo sono i media argentini, secondo cui un gruppo di ultras del Boca Juniors, noto con il nome “la 12” avrebbe detto di voler uccidere Molina. Ci sarebbe un audio che circola in rete in Argentina, in cui si ascolta qualcuno dire: “Ha i minuti contati perché la 12 lo ucciderà per aver scattato la foto. Catturato, multa e morte”. Si sarebbe anche diffusa la notizia, che non ha alcuna conferma ufficiale, che l’uomo sarebbe già stato ucciso. Intanto circola un video in cui si vede la polizia recuperare un uomo da un bidone dell’immondizia in strada, c’è chi avrebbe detto erroneamente che si tratta di Molina, in realtà il filmato è stato girato lo scorso marzo.