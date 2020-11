0 Facebook Selfie a fianco al corpo di Maradona, parla uno degli uomini: “E’ stata una cosa istantanea, scusate” News 27 Novembre 2020 18:32 Di redazione 2'

Parla una delle persone che si è scattata una foto vicino alla bara aperta di Diego Armando Maradona. Si chiama Claudio Fernàndez e assieme al figlio e una delle persone che ha scattato un selfie a fianco al corpo del campione argentino.

La spiegazione dell’uomo delle pompe funebri

Ai media argentini ha raccontato cosa è accaduto, scusandosi: “Stavamo sistemando Maradona prima di portarlo via, mio figlio come ogni bambino ha alzato il pollice e hanno scattato la foto. Chiedo rispetto e perdono a tutti. Ho prestato servizio per il padre di Maradona e per il cognato. Sono stato vicino a Maradona quando era in vita, è stato il mio idolo (…). So che molte persone si sono offese e l’hanno presa male. In quel momento stavo solo pensando che Maradona fosse sistemato bene. Se vedete la voto, ho alzato un attimo la testa perché mi hanno chiamato. E’ stata una cosa istantanea. Sono una persona che non pensano a farsi foto con feretri e morti per rispetto. Mai ho pensato che qualcuno pubblicasse la foto o la inviasse nei gruppi”.

Fernàndez ha poi voluto spiegare che l’impresa di pompe funebri non c’entra niente.