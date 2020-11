0 Facebook Chi è l’uomo del selfie a fianco al corpo di Maradona, le pompe funebri: “Così hanno fatto le foto” Cronaca 27 Novembre 2020 15:01 Di redazione 3'

Si chiama Diego Molina l’uomo che si è fatto un selfie a fianco alla bara aperta di Diego Armando Maradona, condividendo poi l’immagine. A comunicarlo è l’impresa funebre che si è occupata della cerimonia per il campione argentino. Oltre a lui anche altre due persone si sono fotografate vicino al corpo del defunto campione.

Parlano le pompe funebri che hanno organizzato il funerale di Diego Armando Maradona

Ai media argentini ha parlato uno dei titolari, Matìas Picòn, che ha voluto scusarsi pubblicamente per quanto accaduto, spiegando chi è il signor Molina: “Non è un nostro impiegato di qui, ma una persona che che ci ha aiutato a caricare la bara perché pesava molto. La famiglia ha scelto una bara di cedro che è molto difficile da trasportare e per questo abbiamo dovuto chiamare questa persona”. Picòn poi ha specificato che alle due persone che si sono fatte il vergognoso selfie le erano stati presi i cellulari, che hanno riavuto solo quando avevano terminato il lavoro: “In quel momento la polizia mi ha chiamato per organizzare il trasporto e deve essere stato lì che hanno fatto le foto”.

Chi è la persona che si è fatta un selfie a fianco al corpo di Maradona

Pìcon non riesce a credere a quanto accaduto: “Siamo distrutti. La famiglia ha confidato in noti, lavoriamo con loro da molto tempo. Quando ci hanno chiamati per organizzare il funerale di Diego ci siamo sentiti orgogliosi, sapevamo cosa avremmo affrontati e la responsabilità che tutto ciò aveva. Ci ha traditi una persona che non ha niente a che vedere con noi, con questa famiglia che lavora da tanti anni. Io sono il più giovane, ma se dovessero chiedermi di andare a prenderlo, lo farei. Solo che il codardo ha il cellulare spento, è nascosto. Non sappiamo cosa fare, se chiamare un avvocato, se ci denunciano non lo sappiamo”, ha spiegato il titolare con la voce rotta dal pianto.

“Prima che arrivasse il corpo – continua Pìcon – abbiamo parlato e ci siamo accordati che nessuno scattasse foto e che nessuno lo toccasse (…). Noi abbiamo controllato per tutto il tempo, ma mio fratello ha ricevuto una telefonata per organizzare il trasporto e si è dovuto allontanare. In quel momento quei figli di put***a hanno fatto le foto“.