Scuole, De Luca annuncia: "C'è l'accordo nazionale per la data di riapertura" Quando riapriranno le scuole in Italia e in Campania. Il Governatore della Campania lo ha detto in diretta: "Potremmo farcela per il 9 gennaio" 27 Novembre 2020

“Ieri, durante la riunione tra Regioni e governo, al di la’ delle chiacchiere e’ emersa una cosa concreta: l’orientamento e’ di aprire le scuole il 9 gennaio. Mi auguro si aprano le scuole a gennaio, evitando di incentivare la ripresa del contagio e mettendo i Comuni in condizioni di fare le cose che devono fare“.

Quando riapriranno le scuole in Italia e in Campania

Lo dice Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, in una diretta Facebook. “Tra le cose piu’ sconvolgenti – aggiunge il governatore rivolgendosi a Lucia Azzolina e Giuseppe Conte – ci sono le posizioni del ministro dell’Istruzione, spalleggiata dal presidente del Consiglio. Voglio mantenere toni misurati, ma si poteva mai immaginare di aprire le scuole il 9 dicembre per poi chiuderle per le feste e riaprirle a gennaio? Non ci sono parole. Siamo in un Paese nel quale le cose di piu’ normale buonsenso sono una conquista“.