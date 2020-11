0 Facebook Assembramenti a Napoli per la morte di Maradona, Matano chiude il collegamento News 27 Novembre 2020 14:42 Di redazione 2'

La morte di Maradona ha sconvolto i napoletani, tantissime sono state le manifestazioni in giro per la città, per omaggiare il dio del Napoli. Le immagini degli assembramenti hanno fatto il giro dei social e dei telegiornali e non sono mancate le polemiche, considerando che, al momento, la Campania si trova in zona rossa e quindi vige il divieto di uscire di casa, tranne che per comprovate esigenze di salute, lavoro o di studio.

Assembramenti a Napoli per la morte di Maradona, Matano chiude il collegamento

Ha fatto molto discutere la reazione del conduttore de La Vita in Diretta, Alberto Matano che ha deciso di chiudere il collegamento con Napoli e si è infuriato durante la trasmissione: “Questo non deve più accadere...”.

Il conduttore si è collegato in diretta con l’inviata Antonella Delprino che si trovava a Napoli, fuori allo stadio San Paolo. Furioso per le immagini di assembramenti ha tuonato: “Scusa Antonella, torno in studio anche perché vedo che lì ci sono molti ragazzi senza mascherina. Questo non deve accadere, non voglio fare il censore di nessuno. Stiamo raccontando il ricordo di Maradona ma quell’assembramento senza mascherine che stiamo vedendo non lo voglio vedere. Togliamo il collegamento da Napoli per favore, non è una cosa che possiamo documentare in questo momento, non esiste davvero che si possa vedere questo. Capisco il ricordo, ma dobbiamo ricordarci che siamo nel pieno di una pandemia e dobbiamo stare tutti molto attenti”.

L’epidemiologa Stefania Salmaso ha commentato: “Ci stanno levando tutto, gli abbracci, il contatto fisico. La gente ha bisogno di esternare. Rischiamo di scontarla tra dieci giorni, è un grande rischio”.

Una situazione particolare quella che è avvenuta a Napoli in queste ore, sicuramente difficile da gestire per le forze dell’ordine. Tanti, troppi i napoletani scesi in piazza o riuniti al San Paolo. Un momento particolare dal punto di vista emotivo, che ha coinvolto tutta la città ma che sicuramente andava gestito meglio.