0 Facebook Il ricordo commovente di Gigi D’Alessio per Maradona: “Non ci credo” Il ricordo commovente di Gigi D'Alessio per Maradona. il post pubblicato su Facebook dal cantante e musicista napoletano: "Viva Diego" Calcio Napoli 26 Novembre 2020 09:33 Di redazione 2'

Quasi non si possono contare i messaggi, le parole e i post dedicati a Diego Armando Maradona. Il mondo reale e quello del web si sono fermati per 24 ore dando omaggio e amore al Dio del calcio. Tra questi anche il musicista e cantante napoletano Gigi D’Alessio.

LEGGI ANCHE – L’arrivo della bara alla Casa Rosada

Il ricordo commovente di Gigi D’Alessio per Maradona

L’artista partenopeo ha voluto esprimere il suo cordoglio e affetto per El Pibe de Oro attraverso un post pubblicato sulla sua pagina Facebook. Parole toccanti insieme ad una foto che lo ha mostrato insieme al campione dei campioni: D10S.

LEGGI ANCHE – La ‘premonizione’ di Giannina

Il post su Facebook –

“Ancora non riesco a crederci…Sei stato il più grande di tutti. Quello che hai significato per Napoli, per tutti noi, non si può spiegare, e rimarrà per sempre. Ho avuto il privilegio di esserti amico, ed è una cosa che non dimenticherò mai. Maradona è leggenda, Maradona è per sempre. Viva Maradona!“.