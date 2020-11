0 Facebook Solidarietà e minacce per Rosario La Monica, l’autore del video al Cardarelli Cronaca 14 Novembre 2020 19:32 Di redazione 2'

Tantissimi messaggi di solidarieta’, buste piene di spesa, medicine, pizze ma anche offese e minacce via FB per Rosario La Monica, il 30enne di Marigliano che ha girato il video dell’84enne trovato senza vita in un bagno del pronto soccorso del Cardarelli.

Solidarietà e minacce per Rosario La Monica

“..Hai fatto vedere la mala sanita’ e come trattano i pazienti”, “Grazie per aver reso pubblico il tuo video”, “Sei stato il grido di una Napoli abbandonata” ma anche “Sei uno sporco… ti sei prestato allo sputtaNapoli” e altri improperi molto piu’ offensivi, gli sono stati inviati anche se e’ di gran lunga piu’ folta la lista di coloro che con Rosario si sono voluti complimentare.

Tra questi anche i parenti dei pazienti che erano nella stessa stanza dove era stato ricoverato qualche giorno prima di quel video un altro vecchietto che ora e’ in cura a casa e sta meglio, e anche quelli di un’anziana donna, che purtroppo non ce l’ha fatta. Rosario, che e’ risultato positivo al coronavirus, adesso si trova nella sua abitazione, nel Napoletano, insieme con la moglie, che è in attesa di avere il risultato del tampone. Entrambi sono in quarantena e non possono uscire e la macchina della solidarieta’ non solo quella virtuale, si e’ attivata per dargli conforto. Anche il primario del Cardarelli l’ha contattato, per assicurarsi che si stia curando e per avvisarlo che la moglie deve stargli lontano.

“Purtroppo – dice il suo avvocato, Maria Laura Masi – vivono in un monolocale ed e’ impossibile stare separati. Sul suo conto sono state dette molte cose inesatte in questi giorni – ha voluto sottolineare la professionista – al Cardarelli, dove e’ stato ricoverato, l’ha accompagnato la moglie in auto, perche’ respirava a fatica. Non c’e’ andato da solo. Stava male e, infatti, l’hanno ricoverato”. Intanto gli inquirenti della Procura di Napoli, nell’ambito delle indagini avviate ipotizzano l’omicidio colposo, hanno disposto il sequestro del cellulare usato da Rosario per girare le immagini.