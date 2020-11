0 Facebook Fabrizio Corona attacca Stefano De Martino: “Non tornerà, vuole fare protagonista” Spettacolo 14 Novembre 2020 19:15 Di redazione 2'

Fabrizio Corona torna a parlare di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Questa volta l’ha fatto in un’intervista al settimanale Gente. L’ex re dei paparazzi, dopo aver accusato il ballerino napoletano, che a detta sua si farebbe pagare per le paparazzate, ha rincarato la dose.

Corona su Belen e Nina

Prima si è confessato, parlando degli unici due amori della sua vita, Belen Rodriguez e Nina Moric: “Ho amato solo due donne, Nina Moric e Belen. Belen era una tonta, lo dico in senso buono, perché non le andava di sfruttare mediaticamente la nostra storia, non gliene importava niente. Ho sempre sentito che la nostra sarebbe stata una storia a termine: io ero preso dal lavoro, lei voleva altro”.

Corona spiega perché Stefano e Belen si sono lasciati

Poi ha parlato dell’attuale compagno di Belen, Antonino Spinalbese, definendolo un bravo ragazzo e tra le righe pare che abbia lasciato intendere perché tra la show girl argentina e Stefano sarebbe finita, sottolinendo che non torneranno assieme: “Non credo che ci sarà un ritorno con Stefano De Martino, lui non è più la persona che Belen ha conosciuto: negli anni si è costruito un personaggio, gli piace essere al centro della scena, fare il protagonista“.