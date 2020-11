0 Facebook Video Cardarelli, il primario del Pronto Soccorso sull’autore: “E’ un uomo disturbato” Cronaca 12 Novembre 2020 17:30 Di redazione 2'

Dopo le dichiarazioni di Rosario La Monica, autore del video girato all’interno dell’ospedale Cardarelli, in cui si vede un paziente deceduto all’interno del bagno, interviene il primario del pronto soccorso Obi.

Fiorella Paladino ha spiegato che La Monica è stato più volte ripreso dalle infermiere affinché si allontanasse dalle postazioni degli altri pazienti: “È difficile e doloroso commentare le dichiarazioni di Rosario La Monica, più volte le nostre infermerie hanno dovuto chiedere a quell’uomo di allontanarsi dalla strumentazione medica e dai monitor di sorveglianza di altri pazienti”.

La Paladino ha poi delineato il quadro psicologico di La Monica spiegando che l’uomo avrebbe una vera e propria ossessione: “Un uomo disturbato – aggiunge Paladino – che nel breve tempo nel quale è stato ricoverato ha tenuto un comportamento ossessivo”. Il primario del pronto soccorso del Cardarelli definisce: “Del tutto false le accuse mosse sui social. Tutto il personale del pronto soccorso si sottopone a turni massacranti per fronteggiare il continuo arrivo di pazienti. È molto triste che quest’uomo abbia approfittato di ogni istante nel quale aveva modo di essere solo per portare avanti la sua ossessione, usando la sofferenza di altri pazienti e il nostro ospedale quasi come un set per girare video che ha poi postato sui social”.