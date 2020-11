0 Facebook Follia al Vomero, via Luca Giordano colma di gente: signora contro la Municipale, portata via dagli agenti News 14 Novembre 2020 19:58 Di redazione 2'

Momenti di tensione questa sera in via Luca Giordano al Vomero. La strada, come tante altre zone di Napoli, era colma di gente per quest’ultimo sabato prima del passaggio della Campania in zona rossa. Le immagini di una delle strade principali del quartiere colma di gente hanno fatto il giro del web.

Cosa è successo in via Luca Giordano

Numerose le persone presenti e i conseguenti assembramenti. Momenti di tensione quando una donna sembrerebbe che abbia iniziato a sputare tra la folla, una protesta perché pare avesse perso il suo posto di lavoro in un bar. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale. Gli agenti hanno provveduto a ristabilire l’ordine, ma la signora si sarebbe scagliata contro le forze dell’ordine, urlando e inveendo diverse offese. Tante le persone presenti che hanno ripreso la scena con i cellulari.

A denunciare l’accaduto è stato anche Francesco Emilio Borrelli, che ha pubblicato il filmato in cui si vede l’intervento della Municipale. Dal filmato si vede la donna che proverebbe a sfuggire agli agenti, che in un secondo momento l’hanno invitata a entrare nella loro automobile di servizio, portandola.

Secondo quanto appreso da Vocedinapoli.it, la signora è stata portata al Comando della Municipale di via Morghen dove è arrivato il magistrato che ha provveduto all’identificazione. La donna è stata poi rilasciata.

Il video pubblicato da Borrelli